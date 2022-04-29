Генсек ООН: Совбез не смог предотвратить и остановить войну в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неспособность Совета Безопасности этой организации предотвратить войну России против Украины и остановить ее.

"Разрешите объяснить. Совет Безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить эту войну и остановить ее. Это стало причиной массового разочарования, растерянности и гнева. Но каждый представитель и представительница ООН работают каждый день для украинцев, плечом к плечу с украинскими организациями", - заявил Гутерриш на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

По его словам, миссия ООН в Украине разворачивалась очень быстро, но "не все работает идеально", передает УНИАН.

"Любая помощь, которую мы можем предоставить, блекнет на фоне текущих потребностей", - сказал генсек ООН и заверил, что организация будет прилагать больше усилий.

Во время его визита Гутерриша в Киев Россия нанесла ракетный удар по центру Киева. Генсек, днем ранее посетивший Москву для встречи с Путиным, в комментарии BBC заявил, что он "шокирован" этим обстрелом.

Напомним, известно о двух попаданиях в Шевченковском районе Киева в результате вражеской атаки на город в четверг. В частности, вражеская ракета попала в нижние этажи жилого дома в Шевченковском районе города. Пострадали 10 человек.

Советник главы ОПУ Алексей Арестович, комментируя эту атаку на Киев, сказал: "Как должен реагировать на это генсек ООН и сама ООН? Т.е. они просто плюнули ему в спину, смачно, с кровью. И понятно, что это месть за его оценки в Москве. За то, что он сказал, что это война, а не спецоперация. За то, что сказал, что российская армия занимается военными преступлениями. РФ стреляет ему в спину. Для крылатой ракеты разница между тем, куда попало и где находился [Гуттериш] - это всё равно, что для пистолета 2 мм. Ему стрельнули возле виска. Интересно, РФ останется постоянным членом СБ ООН, или он в очередной раз проглотит это?".