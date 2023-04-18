Последнее обновление: 18.04.2023 13:33

В Беларуси повысится размер пошлины при регистрации диптранспорта

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправку в Налоговый кодекс, предусматривающую повышение в 2 раз размера пошлины, уплачиваемой при регистрации дипломатического транспорта.

«… предлагается установить в Налоговом кодексе государственную пошлину для регистрации транспортного средства дипломатического представительства, консульского учреждения, иного официального представительства иностранного государства, представительства либо органа международной организации, межгосударственного образования, а также сотрудника дипломатического представительства, консульского учреждения и члена его семьи, почетного консула иностранного государства в размере 4 базовые величины, что соответствует принципам взаимности исчисления платежей», - говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

В настоящее время размер государственной пошлины за государственную регистрацию транспортного средства с выдачей регистрационных знаков автомобиля составляет 2 базовые величины.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование