Последнее обновление: 02.06.2023 16:39

Лукашенко не поедет на инаугурацию Эрдогана

Лукашенко не поедет на инаугурацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 3 июня и вместо себя отправит спикера нижней палата парламента Владимир Андрейченко.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. По его словам, власти РБ 1 июня получили приглашение принять участие в церемонии инаугурации Эрдогана, которая пройдет 3 июня в президентском дворце в Анкаре.

«Учитывая высокий уровень политических и торгово-экономических отношений с Турцией, а также активное межпарламентское взаимодействие сторон, в этом торжественном мероприятии примет участие … Владимир Андрейченко", - сказал Глаз.

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