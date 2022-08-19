Нацбанк РБ разрешил оплату наличными за перецепку и отслеживание навигационных пломб

Национальный банк Беларуси временно разрешил юридическим лицам и ИП принимать оплату наличными за отдельные услуги в сфере грузоперевозок.

Согласно постановлению правления №306 от 17 августа 2022 года юрилица и ИП могут получать оплату налом за «отслеживание транспортных средств, на которые наложены навигационные пломбы» и «грузовые операции и (или) перецепки в специально установленных местах для совершения грузовых операций и (или) перецепки».

При этом сумма оплаты налом не может превышать 100 базовых величин.

Разрешение на прием наличных в качестве оплаты за оказание перечисленных услуг действует до 31 декабря 2023 года.