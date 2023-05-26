Европарламент: Венгрия не годится для председательства в ЕС

Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее непригодной для председательства в ЕС на ротационной основе в 2024 году.

Такую резолюцию на следующей неделе планируют принять депутаты Европарламента, сообщает издание Euractiv.

Проект резолюции поддержали основные партии Европарламента. Венгрия должна возглавить Совет ЕС с июля 2024 года, менее чем через месяц после следующих европейских выборов.

Председательствующая на ротационной основе в Совете ЕС страна отвечает за формирование переговоров по законам ЕС. Резолюция "ставит под сомнение, как Венгрия сможет надежно выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая ее несоответствие законодательству ЕС и ценностям, закрепленным в статье 2 Договора об учреждении Европейского Союза, а также принципу искреннего сотрудничества".

Резолюция призывает правительства ЕС "найти надлежащее решение как можно скорее" и "напоминает, что Европарламент может принять соответствующие меры, если такое решение не будет найдено".

В ответ представитель венгерского правительства Золтан Ковач обвинил депутатов Европарламента в том, что им "не нравится миротворческая позиция Венгрии и они стремятся втянуть нас в конфликт". Ковач имел в виду позицию Венгрии относительно вторжения России в Украину, из-за которой Будапешт часто тормозил санкции против России и выступал против военной и гуманитарной помощи Украине.

Резолюция также обвиняет правительство Виктора Орбана в "системной коррупции" и "осуждает антиевропейские коммуникационные кампании венгерского правительства, которые являются частью стратегии правительства, направленной на отвлечение внимания от несоответствия ценностям, закрепленным в статье 2 Договора о Европейском Союзе".