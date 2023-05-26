Президент Сербии привел армию в состояние наивысшей боеготовности из-за напряжения в Косове

Президент Сербии Александар Вучич подписал приказ о приведении подразделений сербских вооруженных сил в боевую готовность наивысшего уровня.

Согласно указу, Вучич приказал войскам срочно двигаться в направлении админграницы с Косово и Метохией. Причина таких действий – неспокойная ситуация на севере Косова, сообщают европейские медиа.

Ранее в пятницу десятки косовских сербов собрались во дворах трех муниципальных админзданий на севере Косова в муниципалитетах Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан, чтобы не допустить новых мэров-албанцев, которые приняли присягу, к исполнению своих обязанностей, сообщает Prishtina Insight. Сербы бойкотировали последние выборы в Косове и считают их результат нелегитимным.

Протестующие построили баррикады, которые не позволяли новым мэрам войти в муниципальные здания. Возле админздания муниципалитета Лепосавича была замечена тяжелая техника.

Позже косовская полиция начала разгонять сербских протестующих с помощью слезоточивого газа, на месте были слышны выстрелы и взрывы, звучала сирена. Полиция объявила, что помогает новоизбранным мэрам реализовать свое право работать в официальных муниципальных зданиях.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия выполнит приказ сербского президента Вучича. Он обвинил Приштину в эскалации ситуации.

"… президент отдал приказ армии повысить боевую готовность до самого высокого уровня. Армия начала свою деятельность. То, что делает Курти (премьер Косово), ведет нас к красным линиям, это уже не игра, это угрожает безопасности всех людей, проживающих в этих районах", – сказал Вучевич.