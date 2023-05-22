Последнее обновление: 22.05.2023 13:36

Лукашенко помиловал Протасевича

Приговоренный к 8 годам лишения свободы Роман Протасевич сообщил, что Лукашенко его помиловал.

"Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость", - сообщил Протасевич, которого цитирует БелТА.

Приговор Минского областного суда был вынесен 3 мая 2023 года. Протасевич был признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и других преступлениях.

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