Последнее обновление: 19.05.2023 18:07

США ввели новые экспортные ограничения в отношении Беларуси и РФ

США ввели ограничения на экспорт 1200 позиций в Беларусь и Россию. Об этом сообщило Министерство торговли США.

"Дополнительные 1224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Беларуси", - говорится в документе ведомства.

В список мер экспортного контроля добавили инструменты и электроприборы, строительные материалы, фотобумагу и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.

Документ, опубликованный в федеральном регистре США, вступит в силу с 23 мая.



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