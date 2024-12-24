Китайские производители электромобилей сталкиваются со стеной пошлин ЕС. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, на таких производителей, как BYD Co. и MG SAIC Motor Corp. приходится 7,4% регистраций электромобилей по всей Европе в ноябре, по сравнению с 8,2% в октябре. Это самый низкий уровень с марта.

Китайские автопроизводители захватили наименьшую долю европейского рынка электромобилей за восемь месяцев после того, как новые тарифы добавили к стоимости импорта автомобилей в регион до 35%.

Больше всего пострадала государственная материнская компания MG SAIC, тарифы которой теперь составляют 45%. Китайский автопроизводитель, который долгое время был лидером продаж в Европе, некогда британский бренд спортивных автомобилей, в последнее время потерпел неудачу, зафиксировав падение регистраций на 58% в прошлом месяце по сравнению с 2023 годом.

На фоне отступления MG, BYD вырвался вперед: в ноябре количество регистраций по всей Европе выросло более чем вдвое - до 4 796 автомобилей.

Мировой экспорт электромобилей в ноябре упал на 19% по сравнению с прошлым годом, в том числе на 23% в ЕС.

Однако в Германии и Франции количество регистраций электромобилей китайскими производителями в ноябре сократилось более чем вдвое по сравнению с 2023 годом. В противоположность этому, в Великобритании, которая не является членом ЕС и не приняла тарифы, китайские производители электромобилей продемонстрировали рост на 17% в годовом исчислении.