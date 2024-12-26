Последнее обновление: 26.12.2024 14:22

Запуск инвестиционных биткоин-фондов в Израиле состоится 31 декабря

31 декабря шесть паевых инвестиционных фондов на базе биткоина дебютируют на рынке Израиля. Об этом сообщила Calcalist.

По данным издания, Управление по ценным бумагам Израиля (ISA) одобрило продукты на прошлой неделе.

Для отслеживания цены базового актива фонды будут полагаться на индексы от BlackRock, S&P и Чикагской фондовой биржи. Только один эмитент использует активное управление в попытке превзойти доходность первой криптовалюты.

Запуск продуктов стал результатом двухлетнего лоббирования и постоянных запросов в ISA, отметили в Calcalist. Представители эмитентов сообщили журналистам, что изменение в подходе ведомства произошли в январе, после запуска в США спотовых биткоин-ETF.

«Инвестиционные дома уже больше года умоляли одобрить фонды и летом начали рассылать проспекты. Но у регулятора свой темп, он должен проверить детали», - заявил один из собеседников издания.

По его словам, задержка с одобрением «вызывает огорчение», поскольку не позволила инвесторам получить прибыль на ралли криптовалюты. С начала года цифровое золото подорожало примерно на 120%.



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