Lego продолжит инвестировать в Китай

Датский производитель игрушек Lego продолжит инвестировать в инновации на китайском рынке, чтобы удовлетворить разнообразные запросы потребителей в условиях меняющегося ландшафта розничной торговли.

"Lego стремится к долгосрочному развитию в Китае, поскольку потенциал рынка здесь довольно велик", - сказал старший вице-президент The Lego Group (TLG) и генеральный менеджер Lego China Хуан Гоцян в интервью Синьхуа.

КНР является важным стратегическим рынком для TLG. С момента выхода на китайский рынок в 1983 году компания открыла свыше 400 магазинов в более чем 120 городах страны.

Отмечая некоторые проблемы, с которыми столкнулась макроэкономика в целом в последние годы, Хуан Гоцян сказал, что компания нацелена на будущее и наращивает инвестиции в различные сферы. TLG расширяет производственные мощности на своей фабрике в городе Цзясин и строит парк развлечений Legoland в Шанхае, открытие которого запланировано на следующий год. Компания также создала специальную местную команду по цифровым технологиям.

TLG открывает магазины, которые предлагают более индивидуализированный и иммерсивный игровой опыт Lego. Главной их особенностью являются "фабрики минифигурок", которые предлагают услуги по персонализации игрушек, позволяя покупателям выбирать наряд и украшения, а также оставлять свои надписи или рисунки с помощью цифровой печати.

Компания открыла первый подобный магазин в Китае в городе Чанша в августе 2023 года. Пятый такой магазин открылся 7 декабря этого года в Куньмине, он отличается своеобразным дизайном, в котором кирпичики Lego используются для изображения характерных для провинции Юньнань элементов, таких как рисовая лапша, грибы, фестиваль поливания водой и дикие животные.