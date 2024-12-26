Производство дизельного топлива в Польше сократилось в ноябре на 8%

В ноябре польские НПЗ сократили производство дизельного топлива, сжиженного газа и битума. В то же время выросло производство бензина и мазута. Об этом свидетельствуют данные Польского института статистики.

В прошлом месяце производство дизельного топлива сократилось на 8% до 1,3 млн тонн, сжиженного газа — на 14% до 41,9 тыс. тонн. тонн. Производство автомобильного бензина выросло на 1% до 424 тыс. тонн. тонн.

Производство мазута выросло на 24% до 273 тыс. тонн. тонн из-за сокращения объемов переработки битума, производство которого упало на 21%, до 157 тыс. тонн. тонн.

За 11 месяцев производство дизельного топлива в Польше выросло на 6% до 14,9 млн тонн, производство бензина — на 7% до 5,03 млн тонн, сжиженного газа — на 5% до 548 тыс. тонн. Производство мазута снизилось на 1% до 2,66 млн тонн, битума - на 4% до 1,6 млн тонн.