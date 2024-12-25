Последнее обновление: 25.12.2024 15:00

Президент Украины подписал закон об отмене повышения налогов "задним числом"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов "задним числом" для ФЛП. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Законопроект вносит коррективы в налогообложение вознаграждений за гиг-контракты у резидентов "Дія.Сіті". Для резидентов со статусом стартапа - отмена нормы о неприменении льготной ставки НДФЛ 5 % и минимального ЕСВ к доходам специалистов, если количество таких лиц у резидента "Дія.Сіті" составляет менее 9 человек.

Кроме этого, в документ был внесен ряд правок.

В частности, изменена дата введения новых налогов для ФЛП и юрлиц единого налога "задним числом" с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

Правка предусматривает снижение ставки рентной платы для добычи каолина.

До конца войны предприниматели не будут штрафоваться за непредставление отчетов по контролируемым иностранным компаниям (КИК).

Отмечается, что это изменение даты не касается банковских учреждений.



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