В Средиземном море после взрыва затонул российский сухогруз

Российский сухогруз "Урса Майор", вышедший из Санкт-Петербурга 11 декабря, затонул в западной части Средиземного моря. Об этом сообщила радиограмма испанской спасательной службы.

По информации издания La Verdad, 14 членов экипажа спасли и доставили в порт Картахены, еще два моряка считаются пропавшими без вести.

"Сухогруз "Урса Майор" затонул в координатах 36-27.50N 000-53.44W в 23:22:30 UTC. Возможно наличие обломков поблизости, всем судам в этом районе внимательно наблюдать, держать дистанцию и сообщать о любых наблюдениях в координационный спасательный центр Картахены", – говорится в радиограмме.

La Verdad уточняет, что 14 моряков были спасены службой спасения и доставлены в порт. Судно затонуло в международных водах между испанским городом Агиллас и алжирским городом Оран.

По словам источников издания, в 12:30 на борту произошел взрыв, повлекший за собой крен судна. Район аварии был обозначен как опасный для судоходства до прибытия российского военного корабля, который должен был взять на себя проведение спасательной операции.

Корабль перевозил два мобильных крана Liebherr 420 для порта во Владивостоке и два 45-тонных люка для строительства нового атомного ледокола проекта 10510.

В мае 2022 года США ввели санкции против компании "Урса Майор", участвующей в перевозке военной техники для российских войск в Сирии. Судно принадлежит подсанкционной российской судоходной компании ООО "СК-Юг", являющейся дочерней компанией другого подсанкционного российского ООО "Оборонлогистика".