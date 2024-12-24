Молдове разрешили импортировать электроэнергию из ЕС

Молдова получила возможность увеличить квоту на импорт электроэнергии из ЕС на фоне возможного дефицита, который возникнет в случае остановки поставок российского газа в Приднестровье. Об этом сообщил госсекретарь министерства энергетики Константин Боросан.

Как известно, в случае полного прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье с 1 января 2025 года Молдову может ожидать дефицит электроэнергии, поскольку остановятся поставки с расположенной там ГРЭС.

Боросан рассказал, что благодаря поддержке ЕС, Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) и операторов транспорта электроэнергии Румынии, Украины, Польши, Словакии и Венгрии удалось найти механизм роста возможности импорта электроэнергии, сообщает Newsmaker.

Решение заключается в том, чтобы брать неиспользуемые мощности совместной квоты Молдовы и Украины на импорт электроэнергии из ЕС, а также использовать линии электропередач между Молдовой и Румынией напряжением 110 кВт. Через них, по словам Боросана, Молдова может транспортировать более 100 МВт электроэнергии.

У Молдовы и Украины есть общая квота на импорт электроэнергии из ЕС – 2100 МВт, из которых 315 МВт приходится на Молдову, а остальное на Украину. Эта квота приходится на линию электропередач 400 кВт, которая проходит через румынскую Исакчу, Одесскую область Украины, а затем в Вулканешты. Оттуда европейская электроэнергия транспортируется в Приднестровье, а затем уже на правый берег Днестра в Молдове.

В обновленном плане, представленном Боросаном, доля электроэнергии из ЕС уже указана в размере 400 МВт, из которых 200 МВт приходится на прямые контракты с румынскими Nuclearelectrica и Petrom, а еще 200 МВт на румынскую биржу OPCOM. При таком сценарии дефицит электроэнергии, по прогнозам минэнергетики, в часы пик составит около 60 МВт.

Напомним, с 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.

В правительстве Молдовы допустили, что будут вывозить из Приднестровья наиболее уязвимые категории жителей, если реализуется худший сценарий энергетического кризиса и регион останется без российского газа.

В ЕС готовятся помочь Молдове деньгами, если Россия прекратит поставки газа с 1 января 2025 года.