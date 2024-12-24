Последнее обновление: 24.12.2024 15:24

Власти Китая усилят бюджетное стимулирование экономики

Министерство финансов Китая подтвердило планы правительства усилить бюджетное стимулирование экономики страны в 2025 году. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на заявление ведомства по итогам ежегодного заседания, на котором устанавливаются приоритеты на будущий год.

Планы включают выпуск гособлигаций, увеличение пенсий, а также дополнительное субсидирование здравоохранения. Минфин также заявил, что расширит программы трейд-ин для потребителей и будет стремиться стимулировать инвестиции.

Китайские власти ранее обещали уделить больше внимания потреблению и спросу в следующем году, однако конкретные шаги, скорее всего, станут известны в марте, когда законодатели представят экономические цели страны на 2025 год.

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