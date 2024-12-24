Рост экономики США в III квартале ускорился до 3,1%

Рост валового внутреннего продукта США в III квартале 2024 года составил 3,1% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли.

Во II квартале рост экономики держался на уровне 3%. В то же время американская экономика растет темпами более 2% восемь из девяти последних кварталов.

Потребительские расходы, на которые приходится около двух третей экономической активности США, выросли на 3,7%, что является самым высоким показателем с первого квартала 2023 года.

Экспорт вырос на 9,6%. Бизнес-инвестиции выросли на 0,8%, но инвестиции в оборудование увеличились на 10,8%. Расходы и инвестиции федерального правительства выросли на 8,9%, включая рост расходов на оборону на 13,9%.

При этом безработица остается низкой на уровне 4,2%, хотя она выросла с минимума за 53 года в 3,4%, достигнутого в апреле 2023 года.