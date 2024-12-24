Последнее обновление: 24.12.2024 18:00

Рупия падает до рекордно низкого уровня шестую сессию подряд

Индийская рупия ослабла до своего исторического минимума шестую торговую сессию подряд, поскольку рост доходности американских облигаций способствовал укреплению доллара, а высокий спрос на доллар со стороны импортеров усилил давление на национальную валюту. Об этом пишет Reuters.

Рупия снизилась до 85,2075 по отношению к доллару, затмив свой предыдущий рекордный минимум 85,12, достигнутый в понедельник. Она завершила сессию на отметке 85,20, снизившись на 0,1% за день.

По словам трейдеров, интервенция Резервного банка Индии, вероятно, через продажу долларов, вновь помогла ограничить потери рупии.

В этом квартале на рупию негативно повлияло много факторов, в частности вялые потоки капитала, увеличение торгового дефицита Индии, беспокойство относительно замедления экономического роста и прогноз Федеральной резервной системы по базовым процентным ставкам.

Доллар, который и без того рос в ожидании возвращения новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе, еще больше поднялся вместе с доходностью американских облигаций после того, как на декабрьском заседании ФРС уменьшила свои прогнозы по снижению ставок до 2025 года.

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