Последнее обновление: 19.05.2023 15:57

В Минске начали судить репетитора Евгения Ливянта и его семью

В Минске сегодня проходит суд над репетитором и преподавателем Евгением Ливянтом и его семьей.

Напомним, власти обвиняют их в том, что они приняли активное участие "в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий".

Евгения Ливянта, его жену, дочь и совладельца образовательного центра задержали в конце 2022 года: сначала их несколько раз судили по административным делам, а потом завели уголовное дело

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