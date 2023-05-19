Зеленский лично будет присутствовать на саммите G7 в Японии

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что президент Владимир Зеленский лично поедет на саммит G7 в японской Хиросиме. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, Зеленский поедет в любую точку мира, чтобы решать вопросы обороноспособности Украины.

Он отметил, что на встрече лидеров G7 в Японии будут приниматься "очень важные решения".

"Поэтому личное присутствие нужно, чтобы отстаивать наши интересы, объяснять и аргументировать", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО также заявил, что Украина с уважением относится к союзникам, но решение о каких-либо способах окончания войны будет принимать самостоятельно.

"Вместо нас никто ничего решать или диктовать условия не будет, это невозможно. Любое решение должно быть справедливым, мы платим очень больше цену за свою свободу", - резюмировал он.