Молдова настаивает на скорейшем вступлении в ЕС, чтобы защититься от России – Санду

Молдова настаивает на скорейшем вступлении в Евросоюз, так как это защитит страну от нарастающих угроз со стороны России. Об этом заявила президент страны Майя Санду.

Агентство France Presse опубликовало несколько анонсов интервью с Санду, в котором президент Молдовы заявила, что хотя ситуация в Молдове по сложности "несравнима с тем, что происходит в Украине", однако из-за уже очевидных рисков "демократию Молдовы можно спасти только в составе Евросоюза", поскольку "Россия будет оставаться серьезным источником нестабильности еще долгие годы".

Санду также сказала, что надеется на решение о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС "уже в ближайшие месяцы".

Отмечается, что это заявление прозвучало на фоне того, что в июне Молдова примет второй саммит Европейского политического сообщества с участием 47 глав европейских государств, правительств и институтов ЕС.

В интервью Санду сказала, что этот саммит "важен, чтобы показать, что мы не одиноки и что у нас много друзей".

Молдова получила статус кандидатов в Евросоюз вместе с Украиной 23 июня 2022 года.