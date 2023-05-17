Евросоюз готовит облегчающий уход европейских компаний с российского рынка механизм

Евросоюз в рамках 11-го санкционного пакета намерен представить механизм, призванный помочь европейским компаниям, желающим уйти с российского рынка. Об этом сообщает издание Eurobserver со ссылкой на собственные данные.

"Предложения для 11-го пакета санкций против России, с которыми ознакомился Euobserver, включают специальные новые разрешения на финансовые транзакции и юридические услуги, разработанные с целью помочь европейским компаниям уйти (с российского рынка)", - сообщает издание.

В соответствии с разрабатываемыми в Брюсселе предложениями в странах ЕС позволят совершать финансовые транзакции с находящимися под санкциями россиянами, если это необходимо для того, чтобы компании могли покинуть российский рынок. Предполагается, что такое разрешение будет действовать до 31 августа 2023 года. Также идет речь о приостановке запрета на предоставление юридических услуг в РФ до 31 декабря 2023 года в тех случаях, когда это будет нужно для завершения сделок европейских компаний в России.

Кроме того, ЕС планирует в рамках 11-го пакета санкций против РФ распространить ограничительные меры еще на 100 физических и юридических лиц.

В рамках предыдущих пакетов в санкционные списки были включены свыше 1,6 тыс. россиян, отмечается в статье.