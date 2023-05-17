КНР попросила посольства в Пекине снять знаки поддержки Украины

Министерство иностранных дел Китая обратилось к расположенным в Пекине представительствам международных организаций и посольствам зарубежных государств с просьбой не использовать фасады их зданий для "политической пропаганды". Об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на "многочисленные дипломатические источники" в китайской столице.

Оно полагает, что МИД КНР, по всей видимости, имеет в виду прежде всего флаги, надписи и другие знаки солидарности с Украиной.

Кроме того, в уведомлении, датированном 10 мая, китайские власти призвали посольства и организации принять меры, чтобы "избежать возникновения конфликтов между государствами". В документе также указано, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и постановления". При этом КНР уважает их дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Между тем призыв властей КНР вызвал отрицательную реакцию у дипломатов из Европы и других регионов, никто из них не убрал вывески, пишет Kyodo. Один из европейских дипломатов, на которого ссылается агентство, раскритиковал позицию Пекина и заявил, что нет разумных оснований препятствовать тому, чтобы то или иное государство выражало свою позицию.

Как отмечается, многие диппредставительства в китайской столице разместили на своих зданиях вывески с изображением украинского флага и надписями на китайском и английском языках, в частности с хэштегом #StandWithUkraine, в знак солидарности со страной, ставшей объектом российской агрессии. Прежде всего это касается посольств Канады, Германии и Польши.

Несколько недель назад Китай выступил с планом мирного урегулирования, который предполагает прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций. В Киеве и Вашингтоне не поддерживают китайский план. Тем не менее спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй 15 мая начал поездку для обсуждения мирного урегулирования, предусматривающую визиты в Россию, Украину и европейские страны.