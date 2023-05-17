Последнее обновление: 17.05.2023 17:47

Россия заморозила счета дипломатических представительств Финляндии

Россия заморозила счета финских дипломатических представительств в стране. Об этом заявил МИД Финляндии.

По информации финского издания Helsingin Sanomat, оно получило в МИД Финляндии подтверждение о замораживании счетов.

Кроме посольства в Москве, Финляндия имеет Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Финляндия контактировала с российскими властями по этому поводу, заявили в МИД изданию.

"Ситуация серьезная, и дело расследуется", – сообщили в Министерстве иностранных дел.

Позже МИД Финляндии подтвердил эту информацию и финскому телерадиовещателю Yle.

В апреле сообщалось, что в посольство Финляндии в Москве отправили конверты, в которых нашли неизвестный белый порошок.

Позже в мае Россия возмутилась из-за нападения на свое консульство в Финляндии.



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