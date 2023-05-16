В Беларуси подписаны поправки в законы о запрете выезда и отсрочке от призыва

В Беларуси подписаны поправки в законы, которыми вводятся дополнительные основания для запрета на выезд граждан за границу, а также уточняются условия предоставления отсрочки от призыва в армию.

В частности, предоставляется право КГБ временно ограничивать выезд физических лиц из страны в интересах национальной безопасности.

Также, устанавливается временное ограничение на выезд из Беларусь лиц, в отношении которых ведется административный процесс.

Кроме того, закреплен порядок согласования (с учетом имеющейся правоприменительной практики) выезда руководителей государственных органов, а также руководителей государственных организаций и работников, осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам;

Согласно документу, отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для продолжения образования за границей будет предоставляться только, если студенты учатся по направлениям республиканских органов государственного управления (государственных организаций) в рамках реализации государственных программ, уже обучаются в учреждениях образования в очной форме получения образования за границей на день вступления настоящего Закона и/либо поступят в зарубежные вузы в возрасте до 18 лет.

Помимо прочего, расширяются возможности получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Беларуси при приобретении иностранцем в собственность многофункционального помещения либо иного жилого помещения.