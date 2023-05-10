ISW: Путин готовит россиян к затяжной войне

Путин не стал вносить какие-либо существенные изменения в риторику своего обращения ко Дню Победы и повторил существующие нарративы, готовясь к длительной войне и изображая Россию как успешно противостоящую всему Западу, говорится в ежедневном анализе Института изучения войны.

Так, Путин заявил, что "против России развязана настоящая война", Россия дала отпор международному терроризму и продолжит "защищать" жителей Донбасса.

Однако, Путин так и не предложил какое-либо конкретное видение того, как избавиться от неудач российской армии в Украине или изменить структуру войны. «Вместо этого Путин использовал эту речь, чтобы усилить давнюю риторику, направленную на подготовку российской общественности к затяжной войне в Украине, вспоминая о Второй мировой войне", - говорится в анализе.

Кроме того, отмечается, что Путин пытался использовать празднование Дня Победы, чтобы сплотить вокруг себя партнеров из Содружества Независимых Государств (СНГ), многие из которых стремились уменьшить свою зависимость от Кремля с февраля 2022 года.

"Путин подчеркнул важность участия лидеров СНГ в мероприятии и повторил шаблонную кремлевскую риторику о том, что Россия стремится к многополярному мировому порядку», - сказано в анализе. Отмечается, что последние попытки Путина сплотить страны СНГ были встречены сопротивлением ряда лидеров стран Центральной Азии, которые изначально высказывались против посещения мероприятия к Дню Победы в Москве.

Другие незападные страны в значительной степени отвергли попытки Кремля создать потенциальную антизападную коалицию, особенно Китай, учитывая его все большее дистанцирование от России.

В ISW считают, что снижение российской военной мощи в Украине, вероятно, сделало РФ менее привлекательной для других государств. Так, на мероприятиях ко Дню Победы было продемонстрировано гораздо меньше военной техники, чем обычно. В ISW отмечают, что все это показало дальнейшую деградацию российской армии, несмотря на попытки Кремля в предыдущие недели скрыть эти факты, откровенно сократив количество парадов в стране.