На парламентских выборах в Турции побеждает альянс Эрдогана

В Турции на парламентских выборах большинство голосов набирает "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Данные Высшего избирательного совета получает в онлайн-режиме агентство Anadolu, сообщает "Европейская правда".

По состоянию на 10:00 уже обработали 99,27% голосов.

По предварительным данным "Республиканский альянс" набирает 49,37% голосов, оппозиционный "Народный альянс" во главе с Народно-республиканской партией (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 35,12%, "Альянс труда и свободы" – 10,51%.

Как сообщает CNN Turk, альянс Эрдогана забирает 321 место в парламенте из 600, Народный альянс может получить 213 мандатов, Альянс труда и свободы – 66 мандатов.

Явка на парламентских выборах составила 87,30%.