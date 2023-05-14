Президент Сербии согласился на досрочные выборы

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что соглашается на досрочные выборы на фоне протестов после двух подряд случаев стрельбы.

Заявление Вучича прозвучало во время его визита на выставку незарегистрированного оружия, которое граждане сдали добровольно с момента призыва.

"Мы идем на выборы, самое позднее в сентябре. Вы не будете определять, когда состоятся выборы... но если вы хотите говорить – мы готовы говорить", – сказал президент.

Он добавил, что власти продолжат меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Вучич также заявил, что не собирается отправлять в отставку министра полиции Братиславу Гашича, потому что считает, что он "блестяще делает свою работу".

Напомним, 12 мая в Белграде прошел второй большой протест с требованием отставки ключевых чиновников и реформы СМИ после двух случаев массовой стрельбы.

На прошлой неделе в Сербии произошло два массовых расстрела – в школе в Белграде в среду и в окрестностях сербской столицы в четверг, в результате которых погибли по восемь человек. Подозреваемые в обоих случаях – соответственно 13-летний подросток и 20-летний парень – находятся под стражей.

После стрельбы президент Сербии Александар Вучич анонсировал масштабные поправки в законодательство, чтобы усилить контроль за ношением стрелкового оружия. Министр образования подал в отставку.