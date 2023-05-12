Последнее обновление: 12.05.2023 17:55

В ООН соскучились по Лукашенко

Приехавшая в Минск региональный директор по Европе и Центральной Азии Управления ООН по координации деятельности в целях развития Гви Йоп Сон утверждает, что Лукашенко пригласят на саммит по Целям устойчивого развития (ЦУР) в сентябре в Нью-Йорке.

"Уже известно, что туда будет приглашен глава государства", - заявила г-жа Сон на встрече с национальным координатором по достижению ЦУР Валерием Бельским Гви Йоп Сон.

Белорусские госсми также пишут, что Гви Йоп Сон отметила прогресс, достигнутый Беларусью в реализации ЦУР, и выразила мнение, что "этот опыт можно использовать в качестве передового среди других стран Европы".

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