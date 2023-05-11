Создатель магазина нацсимволики Symbal.by приговорен к 13 годам лишения свободы

Минский городской суд 11 мая 2023 года приговорил 35-летнему Павла Белоуса к 13 годам лишения свободы, обвинив его в измене государству, призывах к захвату госвласти, участии в действиях, нарушающих общественный порядок и создании экстремистского формирования, сообщают белорусские медиа.

Павел Белоус -экс-директор площадки "Арт Сядзіба", создатель магазина национальной символики Symbal.by, один из организаторов празднования 100-летия провозглашения БНР в 2018 году.

Белоус был задержан в ноябре 2021 года. По версии Следственного комитета он "под видом культурно-исторического развития" распространял "идеи белорусского национализма", целью которых была смена власти в Беларуси и якобы "стимулировал враждебность соотечественников в отношении Родины".