Сербы сдали более 3000 единиц оружия после двух массовых убийств

Сербы сдали более 3000 единиц нелегального оружия и его частей за первые два дня амнистии, введенной после двух массовых расстрелов, в которых погибли 17 человек.

Об этом заявил сербский президент Александар Вучич, сообщает Reuters.

Амнистия была объявлена в понедельник после того, как 13-летний школьник из двух пистолетов убил восьмерых учеников и охранника. Еще шестеро учеников и учитель были ранены.

Сейчас он находится под стражей и проходит психологическую экспертизу, но не может быть привлечен к уголовной ответственности из-за своего юного возраста. Полиция сообщила, что он признался в совершении стрельбы.

На следующий день 21-летний мужчина убил восемь и ранил 14 человек в двух селах в центральной Сербии. Подозреваемый сейчас находится под стражей.

Во время предыдущих амнистий, которые проводились в течение последних двух десятилетий, люди сдавали запрещенное оружие военного назначения, охотничье оружие, пистолеты, а также стволы, затворные механизмы и другие части. Также было сдано десятки тысяч патронов.

"Это хорошая новость, потому что теперь риск гораздо меньше", – сказал Вучич, выступая по телевидению.

Согласно условиям амнистии, людям предлагается сдать нелегальное оружие, в том числе оружие военного назначения, оружие, находящееся в их законном владении и которое им больше не нужно, и боеприпасы, анонимно и без угрозы уголовного преследования.

Полиция призвала людей, которые владеют взрывчатыми веществами или боеприпасами, не приносить их в отделения полиции, а ждать подготовленный персонал, который изымет и утилизирует их.