Последнее обновление: 06.05.2023 12:18

Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью

Украина вышла из соглашений с Беларусью о сотрудничестве в области карантина и защиты растений и в области ветеринарной медицины.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины, заключенного 1 августа 2002 в Мозыре", - сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Он также проинформировал о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Беларуси о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, заключенного 7 октября 2013 в Минске.

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