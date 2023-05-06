Последнее обновление: 06.05.2023 12:18

ВСУ подтвердили поражение «неперехватываемого» российского "Кинжала"

Командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил информацию о сбитой над Киевом российской гиперзвуковой ракете "Кинжал".

"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"! Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - сообщил Олещук.

По словам генерала, уничтожить ракету удалось при помощи американской системы ПВО Patriot.

Информация об этом появилась накануне в украинском издании Defense Express вместе с фотографиями обломков ракеты. Однако ВСУ сначала назвали это выдумками прессы. Олещук объяснил это тем, что нельзя заранее обнародовать информацию, которой может воспользоваться противник.

"Мы будем обязательно сообщать что, где, чем, и когда сбили! Всему свое время", - уточнил он.

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