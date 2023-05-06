ISW: Россия переходит от наступления к обороне

Министерство обороны России, похоже, отказалось от наступления на Бахмут в пользу подготовки к отражению ожидаемого украинского контрнаступления, поставив ЧВК "Вагнер" и его спонсора Евгения Пригожина в сложное положение, пишет Институт изучения войны (ISW).

Продолжающееся упорство ЧВК "Вагнер" в Бахмуте несовместимо с общим замедлением темпов российских наступательных операций в других частях Украины. Не считая ограниченных локальных атак в районе Кременной и под Донецком, российские силы практически прекратили наступательные операции на всем театре военных действий, что, вероятно, означает переход к обороне, говорится в докладе Института.

Для российского командования было бы оправданным решением экономить и накапливать боеприпасы и другие расходные материалы, чтобы подготовиться к украинскому наступлению, и отчаянные заявления Пригожина указывают на то, что Минобороны России, вероятно, так и делает, считают авторы доклада.

Пока неясно, действительно ли Пригожин намеревается уйти из Бахмута 10 мая или он сделал это заявление в последней попытке заручиться поддержкой российского генштаба. Если вагнеровцы все-таки уйдут, им потребуется помощь Минобороны для прикрытия и облегчения отступления. Кроме того, российским военным не хватает резервов для замещения позиций, которые ЧВК "Вагнер" может оставить в Бахмуте.

Огромные потери, понесенные ЧВК "Вагнер" в Бахмуте ради тактических успехов, а также переход российских вооруженных сил к более осторожным действиям, по всей видимости, открывают украинским войскам возможности для успешных контратак на различных участках фронта. Некоторые из этих возможностей они уже используют, хотя ISW не считает их непременной частью ожидаемого общего наступления ВСУ.