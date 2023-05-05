Последнее обновление: 05.05.2023 16:44

Зеленский поддержал размещение в Гааге спецтрибунала по военным преступлениям РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считают, что специальный трибунал, который будет рассматривать военные преступления России, должен размещаться в Гааге.

Об этом говорится в совместном заявлении Зеленского и Рютте, принятом по итогам визита президента Украины в Нидерланды.

В заявлении оба лидера подчеркнули, что ни один существующий международный механизм не может осуществлять юрисдикцию над преступлениями РФ в Украине.

"Мы привержены созданию специального ad hoc трибунала для судебного преследования и вынесения приговора за это преступление с привлечением международного сообщества", – отметили Зеленский и Рютте.

Они приветствовали обязательства 36 государств, которые на сегодня присоединились к Основной группе по созданию специального трибунала по российскому преступлению агрессии, и призвали другие государства присоединиться к этим усилиям для обеспечения правосудия и предотвращения безнаказанности.

"Мы твердо верим, что Гаага как город мира и справедливости является местом для размещения специального трибунала", – заявили Зеленский и Рютте.

Они также приветствовали создание Международного центра по преследованию за преступления агрессии (ICPA) при Евроюсте в Гааге и поблагодарили государства-члены Совместной следственной группы, а также Европейскую комиссию и Евроюст за их усилия.

Они поблагодарили Совет Европы за его приверженность к созданию реестра убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины, и подтвердили, что такой реестр убытков будет расположен в Гааге.

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