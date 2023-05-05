«Белая Русь» совместно с Россотрудничеством будет вывозить украинских детей

Партия “Белая русь” совместно с “Россотрудничества” будет вывозить украинских детей с оккупированных Россией территорий Украины, сообщил журналистам председатель партии “Белая Русь” Олег Романов.

“Думаю, это хорошее, интересное направление нашего сотрудничества. Это с учетом того, что в состав Российской Федерации вошло несколько новых регионов, и ситуация там, прямо скажем, еще далека не только от спокойствия, но и от нормальной жизни. По крайней мере, в каких-то частях этих регионов”, – сообщил Романов.

Глава представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин сообщил, что некоторые проекты «помощи Донбассу» уже осуществляются.

"Это направление, по которому мы уже реализуем какие-то инициативы с участием белорусских партнеров, в том числе и профсоюзов. И вот, как Олег Александрович отметил, есть перспектива, может, нам и совместно поработать в этом направлении", – сказал Макушин, цитата Sputnik.by.

В конце апреля 2023 года более ста детей с оккупированной российскими войсками Запорожской области Украины были вывезены в Беларусь «совместными усилиями» движения “Мы вместе с Россией”, фонда “Ближний ближнему помоги” и белорусского благотворительного фонда имени Алексея Талая.

ПАСЕ и ОБСЕ такую деятельность называет военным преступлением.