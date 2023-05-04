Ямайка хочет провести в 2024 году референдум о выходе из Британского Содружества

Министр правительства Ямайки, которая входит в Британское Содружество, заявила, что коронация короля Великобритании Чарльза III ускорила планы страны стать республикой уже в следующем году.

Об этом она сказала в интервью Sky News.

"Срочный" референдум может быть проведен "уже в 2024 году", а это означает, что Ямайка может стать независимой от британской монархии и иметь собственного президента уже в следующем году, заявила Марлен Малаху Форте, министр по правовым и конституционным вопросам Ямайки.

"Соединенное Королевство празднует коронацию короля, это дело Соединенного Королевства. Ямайка хочет написать новую конституцию... которая разорвет связи с монархом как главой государства", – сказала она.

"Время пришло. Ямайка – в руках ямайцев. Мы должны это сделать, особенно в связи со сменой монарха. Мое правительство говорит, что мы должны сделать это сейчас", – добавила министр.

Малаху Форте назвала свой график "амбициозным", поскольку он требует проведения общественных консультаций и внесения законопроекта в парламент, который она надеется представить в этом месяце, после коронации.

Принятие законопроекта может занять до девяти месяцев, после чего он должен быть одобрен народом на референдуме – фактически "всеобщих выборах".

"Многие ямайцы испытывали теплую привязанность и отождествляли себя с королевой Елизаветой II. Когда Ямайка стала независимой, королева Елизавета уже была на троне. Но они не отождествляют себя с королем Чарльзом", – сказала министр.

Малаху Форте также рассказала, что на стремление ее правительства к самоопределению Ямайки частично повлияли "собственные внутренние проблемы королевской семьи".

В ноябре 2021 года Барбадос официально отстранил от должности главы государства королеву Елизавету II и стал самой молодой республикой в мире.