Представители РФ покиули здание школы для детей дипломатов в Варшаве

Представители РФ покинули здание в Варшаве, которое с 50-х годов использовалось как школа для детей российских дипломатов и которое по решению суда вернули в распоряжение мэрии, сообщает RMF FM.

"Мы взяли под контроль еще одно здание, которое противозаконно занимала РФ, на основе решения суда, которое также обязывает Россию выплатить 31 млн злотых за противоправное занятие помещения на Келецкой 45", – объявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Вице-президент Варшавы Томаш Братек рассказал, что польской стороне пришлось частично применить силу для входа в помещение – российская сторона отказалась отпирать ворота, поэтому для входа во двор и помещение пришлось задействовать слесаря.

По его словам, уже после этого в российском посольстве решили отдать им ключи от помещения и стороны согласовали, в каком порядке россияне будут собирать вещи и покидать помещение.

Российская сторона утверждает, что 27 человек, которые проживали в помещении школы, добровольно покинули ее.

Польский суд ранее установил, что российское посольство годами незаконно пользовалось двумя зданиями, после чего мэрия Варшавы и МИД скоординировали юридические шаги для того, чтобы вернуть помещения в распоряжение польской стороны.

Как напоминает польское Onet, это здание на ул. Келецкой, 45 было национализировано и передано СССР в 1945 году. С 1953 года там функционировала школа при посольстве СССР, в ней учились также дети дипломатов из других стран Варшавского договора.