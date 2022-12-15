Сейм Польши принял резолюцию о террористическом статусе России

Польский Сейм в среду вечером принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма вместе с поправкой, предложенной правящей партией "Право и справедливость", о Смоленской катастрофе 2010 года.

Резолюция была принята большинством в 231 голос, в то же время 226 депутатов, включая оппозицию, участия в голосовании не принимали, передает PAP.

Как отмечается в принятом документе, российская агрессия против Украины является "грубым нарушением" запрета Устава ООН на применение силы, а также "нарушением суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины". "Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене". - подчеркнули в Сейме.

В резолюции сказано, что Россия "несет прямую ответственность за сбивание самолета Малайзийских авиалиний (рейс МН17) в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа", а также за "катастрофу самолета ВВС Польши (рейс 101) в Смоленске в апреле 2010 года, в которой погибли 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский, польские чиновники, высшие польские военные командиры и военные командиры стран-членов НАТО, а также депутаты польского парламента".

"Российские военные совершают нападения по всей захваченной территории, в результате которых погибли тысячи людей, в том числе много детей. Российская Федерация и подчиненные ей структуры и вооруженные формирования осуществляют акты террора против гражданской инфраструктуры, казни без суда и следствия и похищения людей, сексуальное насилие и пытки, вырывание детей из семей с целью их русификации, массовые депортации населения, принудительный призыв граждан Украины в российские вооруженные силы и грабеж имущества. Россия неоднократно нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными", - отмечается в документе.

Впервые резолюция была вынесена на голосование 2 декабря. Но уже во время рассмотрения в зале депутат "ПиС" Антони Мацеревич внес в нее поправку с положением о прямой ответственности России за сбивание малайзийского самолета в 2014 году и за катастрофу самолета с польским президентом Лехом Качиньским в Смоленске в 2010 году. Оппозиция отказалась голосовать за резолюцию с поправкой Мацеревича, сославшись на несогласие с изменением текста, и спикер Сейма признала голосование несостоявшимся.