США ввели санкции против ФСБ РФ

США внесли в санкционный список разведывательную организацию Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и российскую ФСБ, сообщил Минфин США.министерство.

Обе структуры внесены в SDN List за "участие в незаконном задержании американских граждан за рубежом".

Помимо них, санкции введены против четырех высокопоставленных представителей иранской разведывательной организации.

Американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз содержатся в печально известной иранской тюрьме Эвин, где, по сообщениям, применяются пытки.

Американские чиновники заявили, что эти шаги должны стать предупреждением для тех, кто думает о захвате американцев в заложники. "Мы также показываем, что нельзя прибегать к такому ужасному поведению, используя людей как пешек, как разменную монету, не расплачиваясь за это, и вот некоторые из последствий", – сказал высокопоставленный чиновник администрации США.