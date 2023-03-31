США ввели санкции против гражданина Словакии за передачу России оружия из КНДР

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США в четверг ввело санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртичева, которого обвинило в попытке наладить поставки оружия из Северной Кореи в Россию.

Об этом говорится в заявлении американского Минфина. Американские власти подозревают Мкртичева в том, что он пытался прямо или косвенно наладить экспорт оружия из КНДР, нарушая режим санкций против этой страны.

В частности, с конца 2022 до начала 2023 года гражданин Словакии взаимодействовал с северокорейскими чиновниками, чтобы "получить более двух десятков видов оружия и боеприпасов для России в обмен на материалы, начиная от коммерческих самолетов и заканчивая сырьем и товарами для отправки в КНДР".

"Мкртычев и представители КНДР и российские чиновники подробно обсудили взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, в частности финансовые платежи и бартерные сделки. Он подтвердил готовность России получать военную технику из КНДР на переговорах с российскими чиновниками", - утверждает Минфин США.

Кроме того, Мкртичев сотрудничал с неназванным российским чиновником, ища коммерческие самолеты, пригодные для поставки в Северную Корею определенных товаров.

"Схемы вроде сделки по продаже оружия, которые пытался наладить этот человек, свидетельствуют о том, что Путин ищет крайние источники поставок оружия вроде Ирана и КНДР", - прокомментировала министр финансов США Джанет Йеллен.