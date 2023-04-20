США и союзники рассматривают возможность почти полного запрета экспорта товаров в Россию

Ряд ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность приближения к полному запрету экспорта большинства товаров в Россию, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, чиновники стран G7 обсуждают такие ограничения перед майским саммитом в Японии. При этом планируется присоединить к запрету экспорта и страны Евросоюза.

Источники отмечают, что эта идея находится на стадии обсуждений и ее могут пересмотреть.

В материале говорится, что предложенные ограничения предусматривают запрет экспорта всех товаров, только если они не внесены в список исключений. Сейчас продажа товаров России разрешена, если этого не запрещают санкции.

Если такой шаг будет одобрен, то лидеры стран G7 должны согласовать список исключений. По данным источников, лекарства и сельскохозяйственная продукция останутся в этом списке.

В то же время сейчас есть серьезные препятствия для введения таких широких ограничений. В частности, это связано с тем, что новые критерии должны одобрить все страны ЕС, а это повлечет ожесточенные дебаты из-за вероятной негативной реакции со стороны компаний, которые до сих пор экспортируют товары в Россию, а также риск ответных мер со стороны Москвы.

По данным женевской организации Trade Data Monitor, в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму 66 миллиардов долларов, что вдвое меньше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее издание Financial Times сообщало, что ЕС работает над новыми санкциями против России. По данным СМИ, новые меры будут ограничены расширением черных списков и мерами против обхода уже введенных ограничений.