США ввели санкции против граждан РФ, причастных к попытке госпереворота в Молдове

Министерство финансов США в понедельник объявило о санкциях против семи связанных с российской разведкой людей и одного юридического лица, причастных к усилиям Москвы по дестабилизации ситуации в Молдове.

Подсанкционные россияне являются частью связанной с РФ глобальной информационной операции, направленной против Украины, ее соседей включая Молдову, странами Балкан, Европейским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами.

"Эти лица провоцируют, тренируют и контролируют группы в демократических странах, которые проводят антиправительственные протесты, митинги, марши и демонстрации", – объясняют в Минфине США, отмечая, что некоторые из них связаны с российскими спецслужбами.

Семеро россиян, против которых введены санкции, причастны к организации многотысячных антиправительственных акций протеста в Молдове, инициированных беглым олигархом Иланом Шором, которого США внесло в "черный список" в октябре 2022 года. Они были причастны к плану захватить здание молдовского правительства и устроить государственный переворот в стране.

Руководил операцией российский инструктор, связанный с Михаилом Потепкиным. Он находится под санкциями США с 2020 года из-за связи с ЧВК "Вагнера" и причастности к планам подавления демократических протестов в Омане.

Организатором группы, которая должна была инспирировать госпереворот в Молдове, был россиянин Константин Сапожников.

Остальные участники имели конкретные роли: Юрий Маколов – занимался материально-техническим обеспечением; Глеб Хлопонин – собирал данные об охране правительственных зданий; Светлана Бойко – отвечала за финансы; Алексей Лосев – осуществлял разведку (его предприятие, которое производит керамические фонари, тоже внесли в "черный список"); Василий Громовиков – помогал деньгами; Анна Травникова – совместно с Бойко продвигала пророссийские нарративы.