Лукашенко зовет «в гости» «миротворца» из ЮАР

Лукашенко пригласил президента ЮАР Сирилу Рамапосе посетить с визитом Беларусь,» чтобы придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами».

Об этом говорится в поздравлении по случаю национального праздника в ЮАР «Дня свободы».

«...сегодня мы вместе стремимся к установлению справедливого миропорядка, основанного на дружбе, доверии и уважении Устава ООН и международного права", - отмечается в поздравлении.

В октябре 2022 года власти ЮАР отказались арестовать яхту находящегося под санкциями российского олигарха Алексея Мордашова.

"У Южной Африки нет юридических обязательств соблюдать санкции, введенные США и ЕС", - заявил тогда журналистам представитель президента ЮАР.

В феврале в годовщину российского военного вторжения в Украину ВС ЮАР приняли участие в совместных морских учениях с Россией и Китаем. Десятидневные маневры стартовали 17 февраля в Индийском океане у берегов Южной Африки.

В апреле власти ЮАР начали консультации с Россией по поводу того, как избежать ареста Владимира Путина, который может прибыть в ЮАР на саммит БРИКС в июне, в связи ордером Международного уголовного суда на арест Путина.

Исполнение решений МУС обязательно для стран, подписавших Римский статут, в число которых входит и ЮАР.