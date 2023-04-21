Последнее обновление: 21.04.2023 10:56

В Беларуси подорожает питание для школьников

Белорусские власти повысили стоимость питания обучающихся в школах, следует из постановления Совмина РБ №265 от 19 апреля 2023 года.

Согласно документу, в школах (гимназиях) при длительности пребывания 6−8 часов (двухразовое питание) стоимость питания для учащихся 6−10 лет повышается 2,82 рубля до 3,05 рубля, для учащихся 11−18 лет – с 3,26 рубля до 3,52 рубля.

При длительности пребывания 9−10,5 часа (трехразовое питание) стоимость питания для учащихся 6−10 лет повысится с 3,67 рубля до 3,93 рубля, для учащихся 11−18 лет – с 4,12 рубля до 4,41 рубля.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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