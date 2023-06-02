Последнее обновление: 02.06.2023 16:39

Власти Беларуси разрешили учителям кушать в школьных столовых

Белорусские власти разрешили педагогическим работникам за деньги питаться в столовых учреждений образования, следует из постановления Совмина №356 от 31 мая 2023 года.

«Работникам учреждений образования предоставляется одноразовое питание по их желанию за плату. Для организации питания работников учреждений образования используется обслуживание в форме предварительного заказа в соответствии с примерными двухнедельными рационами питания, разрабатываемыми для питания обучающихся старшей возрастной группы соответствующего типа и вида учреждения образования», -говорится в комментарии Министерства образования РБ.

Плата за питание с учителей и воспитателей взимается в размере 100 процентов от действующих денежных норм расходов на питание в день на одного обучающегося старшей возрастной группы соответствующего типа и вида учреждения образования с учетом повышающего коэффициента в случае, если его применение предусмотрено законодательством в сфере организации питания в учреждениях образования.

При расчете платы за питание не учитываются дни, когда работники учреждений образования не получали питания. По письменному заявлению работника учреждения образования плата за питание удерживается нанимателем из заработной платы работника.

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