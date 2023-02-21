Нижняя палата парламента РБ разрешает учителям питаться в школьных столовых

Нижняя палата парламента сразу в двух чтениях приняла поправку в Кодекс образовании, позволяющую учителям питаться в школьных столовых.

Кодекс дополняется статьей 54-1 «Создание условий для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования», предусматривающей право работников государственных учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования питаться в объектах общественного питания по месту их работы и наделение Правительства компетенцией на установление порядка организации такого питания.