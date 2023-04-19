Последнее обновление: 19.04.2023 10:54

ISW объяснил поездку Путина на оккупированные территории Украины

Поездкой на оккупированные территории Луганской и Херсонской областей Владимир Путин преследовал несколько целей, говорится в свежем обзоре Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Путин таким образом изображал из себя военного лидера на фоне будущего украинского контрнаступления.

Аналитики ISW допускают, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке, Кремль намеренно обнародовал данные о поездке Путина, чтобы затмить визит Зеленского.

Кроме этого, эксперты считают, что визит Путина также имел целью публично определить потенциальных козлов отпущения накануне контрнаступления ВСУ.

В ISW обращают внимание на то, что Путин, кремлевские СМИ и военкоры все чаще обсуждают контрнаступление ВСУ, и вполне вероятно, что Кремль готовит российское информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отпору угрозы контрнаступления.

Показательные встречи Путина с руководителями армии подтверждают предстоящие очередные изменения в военном командовании и, возможно, в ближайшем окружении Кремля. Эксперты предположили, что Путин пытается сбалансировать влияние ЧВК "Вагнер", повторно назначив Лапина командующим Луганского направления.

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