Последнее обновление: 16.04.2023 11:43

Зеленский: Удар РФ по Славянску разрушил более 50 жилых домов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в субботу сообщил, что в результате ракетного удара РФ по городу Славянск в Донецкой области были повреждены более 50 жилых домов, в том числе около 30 многоквартирных.

"Есть информация, что под завалами домов есть тела погибших, к сожалению", - сказал при этом Зеленский.

Ранее украинские власти сообщали, что в результате удара в Славянске были повреждены пять частных жилых домов и пять многоэтажных. По сведениям главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко, по городу было выпущено семь ракет С-300.

К вечеру субботы известно об 11 погибших и 21 раненом. Представительница региональной службы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что под завалами могут находиться четыре человека.

Кириленко также говорил, что российские ракеты разорвались в двух других подконтрольных Украине городах Донецкой области: Краматорске и Константиновке. По предварительным сведениям, от этих обстрелов никто не пострадал.

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