США оценивали общие потери Украины и РФ в 354 тысячи

Опубликованные в интернете якобы документы разведывательного управления Министерства обороны США оценивают потери Украины и России в 354 тысяч убитых и раненных военных.

В "слитом" документе под названием "Россия/Украина – оценка боевой стойкости и истощения", пишет Reuters, потери России оцениваются в 35,5-43 тысячи убитыми в бою и 154 180 тысяч ранеными, то есть всего в 189,5-223 тысячи.

Украина же, как утверждается якобы в документе Пентагона, понесла в целом от 124,5 до 131 тысячи общих потерь, в том числе 15,5-17,5 тысячи убитыми и 109-113,5 тысячи ранеными,

"Эти числа примерно в 10 раз превышают любые публичные данные о потерях, опубликованные Москвой или Киевом", – отмечает Reuters.

В "слитых" данных Пентагона также приводится оценка соотношения сил Украины и России. Там утверждается, что несмотря на общее численное преимущество России в некоторых регионах, Украина имеет больше танков и бронетранспортеров на театре боевых действий.

В частности, согласно этим данным, Россия потеряла 2048 танков и 3900 БТР, а Украина – 468 танков и 1020 БТР. Кроме того, Украина имеет на поле боя 802 танка и 3498 БТР, тогда как Россия – 419 танков и 2928 БТР. В то же время российская сторона имеет преимущество в истребителях и средствах противовоздушной обороны.

Reuters проанализировало более 50 документов под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно", которые впервые появились в социальных сетях в марте. Агентство не смогло подтвердить их достоверность.